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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

Dos millones de personas festejaron en Madrid la obtención del segundo Mundial de España

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los campeones recorrieron las principales calles de la capital en un bus descapotado hasta Plaza de Cibeles.

Dos millones de personas festejaron en Madrid la obtención del segundo Mundial de España
 EFE
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Dos millones de personas, según datos de la Delegación de Gobierno, siguieron este lunes el recorrido de la selección española por las calles de Madrid para festejar su segundo Mundial, en una celebración que finalizó en la Plaza de Cibeles.

El combinado nacional, que arribó desde Norteamérica tras vencer a Argentina en la final del Mundial 2026, llegó cerca de las 14:25 horas locales al aeropuerto de Madrid "Barajas-Adolfo Suárez" para luego ser escoltados por un autobús serigrafiado con las palabras "Enhorabuena campeones".

Desde ahí, los actos de reconocimiento iniciaron con la recepción del rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela y el encuentro con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa.

Seguido a ello, el combinado dirigido por Luis de la Fuente completó un recorrido en autobús descapotado que se extendió por más de cinco horas en las calles de Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova, Goya, Serrano, Plaza de la Independencia, Puerta de Alcalá, Alfonso XII y Montalbán.

Finalmente la mítica Plaza de Cibeles, reconocida por ser el centro de reunión para festejar cada título, montó un escenario donde hubo actuaciones musicales desde las 19:00 horas, mientras que los protagonistas de la consagración no hicieron su entrada hasta las 22:10.

El acto central de la celebración terminó cerca de las 23.30 horas, tras la actuación de la cantante española Aitana, quien interpretó "Superestrella" como el himno "no oficial" de la selección en este Mundial.

Además de eso, se hizo un recuerdo póstumo a María Caamaño, la joven fallecida recientemente por un cáncer que estuvo presente en la celebración de la Eurocopa en 2024.

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