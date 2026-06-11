Endler, Kidd Voodoo y Luksic: La presencia chilena en el partido inaugural del Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 arrancó este jueves 11 de junio con el partido de México y Sudáfrica en el mítico Estadio Azteca, que además tuvo presencia de algunas reconocidas figuras nacionales.

La arquera y capitana de La Roja Christiane Endler viajó como embajadora de Adidas y compartió algunas imágenes a través de historias de Instagram, provista de un impermeable ante los chubascos de la Ciudad de México.

Las gradas tuvieron otro seleccionado chileno: El zaguero Igor Lichnovsky, quien viajó desde Francia a México tras la fecha FIFA con La Roja masculina.

"México me pongo de pie. Qué manera de arrancar esta Copa Mundial 2026. Saben el cariño especial que siento por esta patria y hoy ha sido un día que quedará en mis recuerdos para siempre", escribió el exClub América, quien portaba una camiseta edición especial de "El Tri".

También destacó entre los fanáticos el artista urbano Kidd Voodoo, vestido con la camiseta mexicana y captado por la señal televisiva de TV Azteca.

El nacional además estuvo acompañado del creador de contenido Pedro Canales, conocido como "Coloro".

Otro que dijo presente fue el magnate Andrónico Luksic, enviando un saludo en su cuenta oficial de la red social X.