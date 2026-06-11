¿Es "desproporcionada" la lucha contra la piratería en el Mundial?

La patronal de las grandes tecnológicas, CCIA Europe, criticó las medidas impulsadas por UEFA para combatir la piratería de los partidos del Mundial 2026, al considerar que son ineficaces, "desproporcionadas" y que pueden infringir derechos fundamentales de los habitantes del Viejo Continente.

La sección europea de la Computer & Communications Industry Association apuntó contra la alianza entre UEFA y la Alianza para la Creatividad y el Entretenimiento (ACE), organización dedicada a combatir la piratería en internet.

Según CCIA, estas medidas pueden "agravar los elementos más problemáticos de los experimentos nacionales" aplicados en países como Francia, Italia y España, donde ya se han registrado cuestionamientos por bloqueos amplios de direcciones IP y servicios asociados.

La organización sostuvo que, aunque estos bloqueos pueden interrumpir brevemente una transmisión ilegal, los responsables de la piratería suelen cambiar su dirección IP para seguir distribuyendo los partidos.

Además, advirtió que el cerco sobre direcciones IP y Sistemas de Nombres de Dominio (DNS) puede generar un "bloqueo generalizado excesivo", sin distinguir entre contenidos legales e ilegales.

"La transmisión ilegal puede y debe abordarse, pero su aplicación debe seguir siendo legal, proporcionada y sujeta a supervisión judicial", señaló Charlotte Dantin, responsable de políticas de propiedad intelectual y audiovisual de CCIA.

La patronal también criticó el caso de España, donde apuntó contra una orden judicial que obligó a empresas de VPN como Proton y NordVPN a bloquear la emisión de partidos de la liga española, a raíz de una denuncia de LaLiga y Telefónica.

"Los errores ya visibles en los experimentos de bloqueo nacionales no deben permitirse que proliferen en toda la UE", añadió Dantin, quien pidió a la Unión Europea y a las autoridades nacionales controlar los sistemas automatizados de bloqueo web sin autorización judicial adecuada.