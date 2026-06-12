Infantino ironizó con la ausencia de Italia en el Mundial: Podría ampliarlo a 228 para ver si se clasifican

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ironizó con la ausencia de Italia en el Mundial al señalar que con un eventual aumento de 48 a 64 selecciones "quizás" lograría clasificarse, después de quedar fuera por tercera edición consecutiva.

"Por ahora disfrutamos de este primer Mundial histórico con 48 equipos. Quizás Italia se clasificaría con 64 equipos. Podría ampliarlo a 228 para ver si se clasifican", dijo en declaraciones a la televisión brasileña CazéTV antes del partido inaugural.

Estas palabras, pronunciadas en tono distendido, se volvieron virales este viernes en Italia después de que diversos medios deportivos las difundieran, lo que generó críticas hacia el dirigente.

Por su parte, Infantino explicó que la cuestión fue planteada en el Consejo de la FIFA: "El punto es que incluso con 64 equipos no necesariamente habría más partidos, o bien habría el mismo número de partidos pero con una participación cada vez más amplia de selecciones de todo el mundo. No lo sé".

Italia no disputa un Mundial desde Brasil 2014, edición en la que quedó fuera en la fase de grupos, encadenando así ausencias en Rusia 2018, Catar 2022 y Estados Unidos, México y Canada 2026.