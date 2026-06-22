Invitada de lujo: Shakira dijo presente en el triunfo de Argentina sobre Austria en el Mundial

Durante el encuentro entre Argentina y Austria por la fase de grupos del Mundial 2026, la artista colombiana Shakira fue captada por las cámaras en el AT&T Stadium de Arlington acompañada por sus hijos, Milan y Sasha.

Posteriormente, Shakira compartió una fotografía de Lionel Messi junto a un mensaje donde destacó su entrega, calificándolo como un ejemplo de inspiración para la comunidad latina.

El vínculo entre la barranquillera y el astro argentino se remonta a su extensa etapa en España, donde compartió estrechamente con el círculo de FC Barcelona durante los años en que Gerard Piqué militó en el cuadro catalán.

Incluso, el vínculo la llevó a ser invitada estelar en el matrimonio del capitán trasandino con Antonela Roccuzzo en 2017.