Jeremy Doku viajó al nacimiento de su hijo en pleno Mundial y surgió dura polémica

El delantero Jeremy Doku sacudió la interna de Bélgica en plena fase de grupos del Mundial, ya que tras ser titular en el debut ante Egipto, se ausentó en el empate ante Irán por viajar al nacimiento de su hijo en Londres.

Según informó BBC Sport, el futbolista de 24 años recibió la autorización especial de la federación, pero en su comunicado, el ente rector detalló que su salida del equipo se debió "a una enfermedad" respiratoria.

Esta decisión y las distintas explicaciones desataron un escándalo mediático. Incluso la periodista francesa France Pierron del medio L'Équipe calificó el parto como un momento "asqueroso" y tildó de "inútil" la presencia del padre en esta instancia.



"Hay cientos de futbolistas que matarían por estar en tu lugar (...) y tú vas a dejarlo todo para asistir al nacimiento de tu hijo, que es un momento asqueroso, perdón, en el que el papá no sirve para nada", fueron las palabras de quien fue reemplazada en la edición de este lunes por el exfutbolista Pierre Bouby.