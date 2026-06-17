Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y niebla
Santiago6.6°
Humedad95%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

Juega Escocia y los bares se quedan sin stock de cerveza

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los seguidores del "Ejército de Tartán" causaron estragos en las reservas de cerveza de Boston.

Juega Escocia y los bares se quedan sin stock de cerveza
 EFE archivo

En la cancha, Escocia le ganó a Haití, pero en los bares de Boston...

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Tras 28 años sin mundiales, los escoceses se tomaron en serio su participación en la Copa del Mundo 2026 y no solamente a nivel futbolístico, sino que también haciendo honor a su fama de excelentes bebedores.

Mientras la selección logró debutar con un triunfo sobre Haití en Boston, antes, durante y después del encuentro la ciudad del estado de Massachusetts fue "arrasada" en sus reservas de cerveza y otros alcoholes por la fiel hinchada europea.

Los seguidores del "Ejército de Tartán" que llegaron a Estados Unidos probaron en los bares locales que el número de pints es un dato insignificante a la hora de celebrar.

"Según los dueños de bares locales, a medida que los aficionados escoceses llegan a Boston para la primera participación del país en una Copa del Mundo en más de 25 años, su consumo de cerveza podría estar contribuyendo a que los grifos de los bares de la ciudad se queden sin existencias", relató la cadena estadounidense NBC.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada