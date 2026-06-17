Juega Escocia y los bares se quedan sin stock de cerveza

Tras 28 años sin mundiales, los escoceses se tomaron en serio su participación en la Copa del Mundo 2026 y no solamente a nivel futbolístico, sino que también haciendo honor a su fama de excelentes bebedores.

Mientras la selección logró debutar con un triunfo sobre Haití en Boston, antes, durante y después del encuentro la ciudad del estado de Massachusetts fue "arrasada" en sus reservas de cerveza y otros alcoholes por la fiel hinchada europea.

Los seguidores del "Ejército de Tartán" que llegaron a Estados Unidos probaron en los bares locales que el número de pints es un dato insignificante a la hora de celebrar.

"Según los dueños de bares locales, a medida que los aficionados escoceses llegan a Boston para la primera participación del país en una Copa del Mundo en más de 25 años, su consumo de cerveza podría estar contribuyendo a que los grifos de los bares de la ciudad se queden sin existencias", relató la cadena estadounidense NBC.