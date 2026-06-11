Los detalles de la primera de las tres inauguraciones que tendrá el Mundial 2026

El Mundial de 2026 presentará una propuesta sin precedentes en la historia de la Copa del Mundo, al confirmar que contará con tres ceremonias de inauguración, una por cada país anfitrión: México, Canadá y Estados Unidos.

La primera de estas celebraciones se llevará a cabo este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, programada para comenzar 90 minutos antes del pitazo inicial del partido inaugural entre la selección de México y Sudáfrica.

Para este primer evento, la organización prepara un espectáculo musical que reunirá a diversos artistas, mezclando géneros y generaciones del panorama latino e internacional, dando así el puntapié inicial a la cita mundialista.

Estos son los detalles del evento