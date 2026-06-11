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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

Los detalles de la primera de las tres inauguraciones que tendrá el Mundial 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Shakira será la figura central del evento.

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El Mundial de 2026 presentará una propuesta sin precedentes en la historia de la Copa del Mundo, al confirmar que contará con tres ceremonias de inauguración, una por cada país anfitrión: México, Canadá y Estados Unidos.

La primera de estas celebraciones se llevará a cabo este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, programada para comenzar 90 minutos antes del pitazo inicial del partido inaugural entre la selección de México y Sudáfrica.

Para este primer evento, la organización prepara un espectáculo musical que reunirá a diversos artistas, mezclando géneros y generaciones del panorama latino e internacional, dando así el puntapié inicial a la cita mundialista.

Estos son los detalles del evento

  • El Estadio Azteca se transformará en el primer recinto en albergar tres ceremonias inaugurales luego de lo ocurrido en 1970 y 1986.
  • Habrá un tributo a Pelé y Diego Maradona, astros que escribieron la historia dorada del fútbol en esa cancha.
  • Shakira será la figura central. La colombiana interpretará "Dai Dai", la canción oficial del Mundial junto al nigeriano Burna Boy, siendo esta la cuarta vez que la sudamericana pone su voz para un himno mundialista.
  • Además estarán Maná, Belinda, Los Angeles Azules, J Balvim, Lila Downs y Danny Ocean.
  • Alejandro Fernández será el encargado de entonar el Himno de México y Tyla hará lo propio con el de Sudáfrica.

 

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