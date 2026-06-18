Olimpia de Paraguay remeció el mercado con el fichaje del mediático Tim Payne

Olimpia de Paraguay remeció el mercado de pases este jueves al anunciar el fichaje del mediático Tim Payne, lateral de Nueva Zelanda que está disputando el Mundial 2026 con su selección.

"Nueva Zelanda y Paraguay. Del otro lado del mundo al club más glorioso del Paraguay ¡Bienvenido al decano, Tim", dijo el cuadro de Asunción en cuenta de la red social X.

Payne, de 32 años, se convirtió en un fenómeno viral en redes sociales días antes de la Copa del Mundo, debido a un reto que inició un influencer argentino, El Scarso, quien provocó que el futbolista ganara millones de seguidores en sus redes sociales.

En el Mundial, Payne fue titular en el partido contra Irán el pasado lunes, por la primera fecha del Grupo G, disputando 78 minutos.

Nacido en Auckland en 1994, Timothy John Payne comenzó su formación en Auckland City antes de dar el salto a Inglaterra, donde pasó por las categorías inferiores de Blackburn Rovers y llegó a disputar encuentros con el primer equipo.

Posteriormente jugó en Estados Unidos y regresó al fútbol oceánico, donde terminó consolidándose en Wellington Phoenix, el único club neozelandés que compite en la A-League, la máxima categoría del fútbol australiano.

Olimpia, por su parte, fue campeón del Torneo de Apertura en Paraguay esta temporada y está clasificado a octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, esperando al ganador del duelo entre Vasco da Gama e Independiente Medellín en el repechaje.