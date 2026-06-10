Pesar en Portugal: Un hincha falleció en la previa del amistoso con Nigeria

Una tragedia empañó el último ensayo de la selección de Portugal antes de su periplo en el Mundial, ya que este miércoles un hincha falleció tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en las inmediaciones del Estádio Magalhães Pessoa, en Leiria.

El anuncio fue realizado por la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) en un comunicado, en el que aseguró que la selección lusa "hará todo lo posible" por dedicar al fallecido su primera victoria en el Mundial 2026.

"A pesar de la rápida intervención de las fuerzas de emergencia médica presentes en el lugar, el óbito acabó siendo declarado en el hospital", precisó el escrito.

Añadió en la nota que, "en este momento de enorme dolor y pesar", la FPF y la Selección Nacional se suman "a la consternación de la familia y amigos" del fallecido.