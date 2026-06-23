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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

Philipp Lahm arremetió contra Gianni Infantino y lo acusó de "vender" el Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: EFE / Cooperativa.cl

El exinternacional también cuestionó la relación cercana con el presidente Donald Trump.

Philipp Lahm arremetió contra Gianni Infantino y lo acusó de
 EFE
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El exseleccionado alemán Philipp Lahm criticó duramente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por su cercanía a altos cargos como el presidente Donald Trump de Estados Unidos y lo acusó de "vender" el Mundial y de quitarle credibilidad al fútbol.

"Lo más sospechoso es su cercanía a poderosos como Donald Trump. Uno tiene la sospecha de que sacan provecho personal de sus cargos. El Mundial se vendió. Eso le resta credibilidad al fútbol", escribió en el semanario Die Zeit el capitán de la selección alemana campeona del mundo en 2014.

Entre los puntos de la crítica, Lahm arremetió contra los precios de las entradas y apuntó que la FIFA tiende a inflar con su poca transparencia sobre la verdadera demanda.

Así mismo, habló sobre el aumento de la carga sobre los jugadores con el nuevo formato del campeonato mundial de clubes.

En cambio, el exjugador ve con buenos ojos la ampliación del Mundial a 48 equipos: "El desarrollo del fútbol en todas partes es una tarea de la FIFA. Eso sólo se logra a través de la participación. Hay que tolerar las diferencias de calidad".

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