Sin exhibicionismo en el Mundial: FIFA endureció código de conducta para hinchas

Este jueves 11 de junio arranca el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, y la FIFA publicó un código de conducta para los hinchas en los estadios, con duras restricciones y hasta una regla específica de vestimenta.

De acuerdo al código, está prohibido "actuar de manera ofensiva u obscena al desnudarse parcial o completamente, exhibirse, qutarse prendas de vestir o permanecer en estado de dennudez o mostrar partes íntimas del cuerpo".

Además, la FIFA aclaró que "los tatuajes y la pintura corporal no se consideran prendas de vestir".

También estarán prohibidos todos los punteros láser u otros objetos que proyecten luces hacia la cancha o tribunas, por razones de seguridad.

Respecto al uso de banderas, la dimensión máxima permitida es de dos metros de largo y 1.5 metros de ancho, con materiales resistentes al fuego.

Las vuvuzelas, recordadas por su uso en Sudáfrica 2010, igualmente estarán prohibidas, por la evidente contaminación acústica que generan.

El código de conducta también apunta a silbatos, bocinas de aire y otros objetos que produzcan ruidos excesivos.

Finalmente, la FIFA recalcó que el incumplimento del código podrá resultar en la expulsión del Estadio y/o la cancelación o revocación de las entradas o acreditación.

"Cualquier persona que sea considerada un riesgo para la seguridad por los organizadores del evento, la policía u otros funcionarios de servicios de emergencia también podrá estar sujeta a sanciones civiles o penales", precisa el código de la FIFA.