La IA y la segunda pantalla reescribirán la transmisión del Mundial en EE.UU.

Las plataformas que transmitirán el Mundial de Norteamérica 2026 no solo emitirán los partidos, sino que ofrecerán una multitud de servicios de inteligencia artificial (IA), multicámara, resúmenes personalizados y contenidos adicionales, según ejecutivos de la industria.

La intención es atraer "a nuevas generaciones que han transformado por completo sus hábitos de consumo audiovisual" y "que reclaman participar en la transmisión, no solo verla", señalaron administrativos en entrevistas con la agencia EFE.

La plataforma Xfinity, mediante tecnología basada en IA es capaz de identificar que equipos y jugadores prefiere el usuario y en base a eso, le entrega resúmenes a la medida.

"Si el aficionado sigue a Leo Messi, el sistema prioriza sus jugadas en el repaso del día", ilustra Javier García, vicepresidente de expansión de Xfinity.

A esa opción de personalización se le suma la segunda pantalla integrada, con datos, comentarios y minuto a minuto en tiempo real desde el televisor o cualquier dispositivo móvil.

Por otro lado, Peacock, propietario de los derechos del torneo en Estados Unidos junto a Telemundo permitirá elegir entre distintas cámaras durante el desarrollo de los partidos.

"Todo va a ser en directo. Sabemos que muchos aficionados jóvenes están usando segunda pantalla, podrán seguir viendo la emisión principal y, a la vez, tener otra opción para ver más de cerca lo que está pasando", detalla Sophie Sieck, directora de Comunicación de Tecnología y Producto de la plataforma.

La plataforma estrenará, además, una función capaz de elaborar resúmenes generados automáticamente en tiempo real mientras el partido sigue en directo, siendo posible acceder a estos desde el celular sin perder de vista la señal principal.