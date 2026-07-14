Folarin Balogun admitió que polémico "perdonazo" de la FIFA lo perjudicó a él y a EE.UU.

El delantero de la selección de Estados Unidos Folarin Balogun se refirió por primera vez a la controversia que protagonizó en el Mundial de 2026, luego de que el Comité Disciplinario de la FIFA anulara la tarjeta roja que recibió ante Bosnia y se le permitiera jugar ante Bélgica, en una bullada resolución que involucró gestiones del mandatario estadounidense Donald Trump.

En conversación con USA Today, el atacante de AS Mónaco detalló el impacto que tuvo esta medida tanto en el plano personal como en el desempeño de su escuadra durante la cita planetaria.

Al recordar la jugada que gatilló la sanción inicial, el futbolista reconoció que la situación lo sobrepasó en un primer momento. "Estaba en shock. Solo tuve que aceptar la decisión", señaló, argumentando además que consideró la cartulina roja como desmedida: "Cuando algo no es intencional, no debería castigarse así".

Consultado sobre si la revocación de la sanción por parte del ente rector del fútbol mundial terminó beneficiando al equipo norteamericano, el nacido en Brooklyn fue autocrítico. "No ayudó", admitió.

"Como atleta, uno quiere afrontar un partido que ya de por sí es bastante difícil con todo lo que conlleva la presión. Tener aún más presión, no solo interna, sino de prácticamente todo el mundo del fútbol, fue difícil, pero no es una excusa", complementó el ariete.

Finalmente, Balogun explicó el encuentro que sostuvo con el director técnico de Bélgica, Rudi García, tras la eliminación de Estados Unidos en los octavos de final ante el cuadro europeo.

"Lo conozco, así que para mí fue natural ir a hablar con él. En medio de la polémica, creí importante tener esa conversación y desearle buena suerte en el siguiente partido. Fue una situación muy desafortunada y difícil para mí, pero solo quería seguir haciendo lo correcto", cerró el atacante.