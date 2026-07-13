Escándalo en Senegal: Descubrieron que el médico de la selección es ginecólogo

Una escandalosa situación ocurrió en la selección de Senegal, ya que se reveló que el médico del equipo nacional, el doctor Abdourahmane Alfred Fedior, es ginecólogo de profesion, sin tener la especialización necesaria en medicina para desempeñar el cargo que ocupó por 10 años.

Este bochorno se descubrió en el marco de una auditoría interna y los detalles los contó el presidente de la Federación de Fútbol de Senegal (FFS), Abdoulaye Fall.

"Nuestro médico titular no tiene el perfil académico necesario para atender a nuestros atletas. El doctor Fedior es ginecólogo de formación, algo que también descubrí tarde", declaró Fall en conferencia de prensa.

Esta auditoría, que sacó a la luz este escándalo, la llevó a cabo la Federación senegalesa para evaluar las razones que llevaron a la selección quedar eliminado en la ronda de 16avos de final ante Bélgica.

Pese a la relevación, la Federación de Senegal aún no ha anunciado qué medidas tomará con el doctor Fedior.