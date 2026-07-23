Informe reveló siete alertas por sospechas de fraude en apuestas del Mundial 2026

El Grupo de Copenhague, una red internacional dedicada a detectar y prevenir la manipulación en competencias deportivas, reveló en un informe que detectó siete alertas por sospechas de fraudes en los mercados de apuestas en partidos del Mundial 2026.

Según informó el medio The Athletic, que tuvo acceso al informe, las alertas están relacionadas con patrones inusuales en las apuestas, con posibles indicios de manipulación, aunque la entidad aclaró que estas alarmas no constituyen una prueba, sino que sólo es un indicador que puede motivar a una investigación más profunda.

Del listado de irregularidades, el citado medio sólo dio a conocer cuatro casos:

La tarjeta roja al sudafricano Themba Zwane en el duelo inaugural con México

Las elevadas apuestas por el empate de España y Cabo Verde

La demora del VAR para anular un gol de Ferran Torres ante Arabia Saudita

Y ppuestas sobre si Folarin Balogun estaría disponible en EE.UU. para enfrentar a Bélgica

La situación de Balogun fue especialmente particular, ya que el jugador de Estados Unidos fue expulsado en el partido con Bosnia y recibió un "perdonazo" de la FIFA para que pudiera enfrentar a Bélgica; y justamente se abrió un mercado de apuestas sobre esta situación.

El Grupo de Copenhague indicó que no se abrieron mercados similares para los otros 14 jugadores que recibieron tarjeta roja en el torneo.

Por ese motivo, la entidad le pidió explicaciones a la FIFA; y la respuesta del organismo fue que no identificaron "ninguna actividad de apuestas sospechosas ni indicios de manipulación de partidos".