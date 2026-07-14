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La selección de Argentina tuvo este martes en Atlanta su última práctica antes del decisivo partido contra Inglaterra, programado para este miércoles, en las semifinales del Mundial 2026.
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