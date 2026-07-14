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Los resultados de las semifinales de la Copa del Mundo de 2026
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Martes 14 de julio
Miércoles 15 de julio
07:28 - | Y recuerda que la semifinal entre Francia y España la podrás escuchar en el relato de Cooperativa Deportes
07:27 - | Revisa la agenda de este martes 14 de julio en la Copa del Mundo