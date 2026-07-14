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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Semifinales

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Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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  • Francia vs. España. 15:00 horas. AT&T Stadium, Dallas. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y los relatos de Cooperativa Deportes.

Miércoles 15 de julio

  • Inglaterra vs. Argentina. 15:00 horas. Mercedes-Benz Stadium, Atlanta. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y los relatos de Cooperativa Deportes.

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