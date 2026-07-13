Deschamps y la semifinal con España: No es ningún tipo de revancha

En la antesala de la primera semifinal del Mundial 2026, el seleccionador Didier Deschamps analizó el esperado cruce que su combinado de Francia tendrá ante España en el AT&T Stadium de Arlington, este martes 14 de julio.

Recordando el 2-1 en la Euro 2024 y el 5-4 por la Nations League de 2025, el técnico galo precisó: "Son competiciones distintas. No es el mismo nivel. Somos consecuentes con la calidad que tienen, por eso solo les marcaron un gol, porque es difícil quitarles la pelota. No es ningún tipo de revancha".

En esa misma línea, se le consultó por Lamine Yamal, quien les convirtió en ambos encuentros: "Nosotros también tenemos jugadores de calidad. Esperamos clasificarnos. La experiencia anterior cuenta, pero estamos en otro nivel".

Finalmente, Deschamps vaticinó un encuentro abierto en Texas: "Puede ser un partido espectacular, por la calidad de los dos, por el nivel ofensivo que tienen (...) no hay lecciones que aprender, sino una verdad sobre el césped".

La semifinal entre Francia y España está programada para este martes a las 15:00 horas (19:00 GMT) y lo podrás seguir en nuestras plataformas.