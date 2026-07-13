El controvertido perfil de Iván Barton, juez elegido para la semifinal Francia-España

Iván Arcides Barton Cisneros fue designado por la FIFA para dirigir la semifinal del Mundial 2026 entre Francia y España. El árbitro salvadoreño de 35 años afrontará su cuarto encuentro en la actual competencia y alcanzará siete partidos dirigidos en Copas del Mundo.

Barton recibió el gafete internacional de la FIFA en 2018 y ya estuvo presente en tres encuentros de Catar 2022. Con sus actuaciones en la actual edición superó los cinco compromisos del guatemalteco Carlos Batres y se transformó en el árbitro centroamericano con más partidos dirigidos en la historia de los Mundiales.

Su trayectoria también incluye apariciones en la Copa Oro, la Liga de Naciones de la Concacaf, la Liga de Campeones de la Concacaf, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y la liga de Arabia Saudita. En el Mundial 2026 estuvo a cargo de Turquía-Paraguay y Japón-Suecia en la fase de grupos, además del duelo entre Suiza y Colombia por los octavos de final.

Su principal controversia ocurrió durante el triunfo de Paraguay sobre Turquía, cuando expulsó a Miguel Almirón luego de una intervención del VAR. El atacante paraguayo se tapó la boca mientras se dirigía a un rival y Barton aplicó la disposición conocida como "Ley Prestianni", incorporada para sancionar ese gesto durante enfrentamientos directos entre jugadores.

En sus otros dos partidos del torneo, el salvadoreño mostró dos tarjetas amarillas en Japón-Suecia y cuatro en Suiza-Colombia. Para la semifinal estará acompañado por David Morán y Antonio Pupiro como asistentes, Glenn Nyberg como cuarto árbitro y Mahbod Beigi como asistente de reserva.