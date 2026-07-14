Gobierno argentino aseguró que colabora con EE.UU. para que el duelo con Inglaterra sea "en paz"

El Gobierno de Argentina aseguró que realizó trabajos de colaboración con las autoridades de Estados Unidos para que el partido que el elenco trasandino disputará este miércoles ante Inglaterra por semifinales del Mundial 2026 se desarrolle "en paz y en orden".

"Juega Argentina-Inglaterra y queremos que este partido sea en paz y en orden", aseveró la ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Alejandra Monteoliva, en un video difundido a través de redes sociales.

La ministra detalló que puso a disposición de las autoridades de Estados Unidos el Registro Nacional de Personas con Derecho de Admisión en los estadios de fútbol.

Además, Monteoliva indicó que Argentina ha reforzado los controles de fronteras en puertos y aeropuertos del país sudamericano.

"El fútbol es de las familias y de los verdaderos hinchas y no queremos que los violentos nos representen en ningún lugar del mundo", expresó la ministra, que cerró su mensaje con un "¡vamos, Argentina, carajo!".

Según informaron fuentes oficiales a las que tuvo acceso la agencia EFE, este lunes se realizaron en el Centro Internacional de Cooperación Policial (IPCC) distintas reuniones de coordinación operativa de las que participaron representantes de la FIFA, FBI, Policía del estado de Georgia (donde se encuentra Atlanta, ciudad donde se disputará el partido), y de fuerzas policiales de Inglaterra y Argentina.

Según las fuentes de la entidad argentina, "durante el encuentro se analizó el escenario de riesgo correspondiente al partido entre Argentina e Inglaterra y se avanzó en la definición de un conjunto de medidas preventivas orientadas a garantizar el normal desarrollo del evento y preservar la seguridad de los espectadores".

Además, en base a lo señalado por la institución, el encuentro entre Argentina e Inglaterra ha sido catalogado como el partido de mayor riesgo de toda la competencia y, en consecuencia, "contará con el operativo de seguridad más exigente del torneo".