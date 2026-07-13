Lamine Yamal y la semifinal con Francia: "Es el partido más importante que voy a jugar"

Lamine Yamal, delantero de España, habló sobre la semifinal contra Francia en el Mundial 2026 y remarcó que es el partido más importante de su carrera.

"Es el partido más importante que voy a jugar. Y me gusta haber llegado a este momento. Estamos muy ilusionados todos, yo el primero", afirmó el futbolista de 19 años en la rueda de prensa en Dallas.

Consultado sobre su aporte estadístico, el extremo señaló que no le preocupa no anotar contra el combinado galo, al que le marcó con 16 años en la Eurocopa 2024, además de firmar un doblete en la Nations League de 2025.

Pese a esto, Yamal declaró que hacer un gol frente al elenco francés "siempre es especial" y que acepta el reto.

"No me preocupan los goles, pero siempre es especial marcar en partidos así y acepto el reto. Para eso he venido y mañana será un día especial", indicó.

"No creo que sea culpa del entrenador que no lleve cinco goles. Son cosas del juego, no me preocupa. Yo he visto a España eliminada del Mundial y todavía no ha pasado; eso es lo único importante y ojalá marque otro gol mañana", agregó.

El delantero de FC Barcelona dijo que no siente presión pese a que los focos están dirigidos hacia él.

"No hay presión, juego como sé y nunca voy a jugar mejor o peor de lo que sé. Siempre lo doy todo y cuando lo das todo no sientes presión", indicó asegurando que se ve "como campeón del mundo", comentó.

Yamal fue protagonista en la víspera del encuentro por sus declaraciones en las que aseguró que España no debía tener miedo a Francia, las cuales reafirmó este lunes.

"No se ha malinterpretado. Me preguntaron si me daba miedo Francia y dije que, obviamente, no. Somos los campeones de Europa y no nos da miedo ningún partido", declaró.

"El partido va a tener fases. Tenemos jugadores de mucha calidad en todas las facetas. Su poderío en ataque puede ser algo bueno para nosotros", analizó.

La semifinal entre España y Francia esá programada para este martes a las 15:00 horas (19:00 GMT) en Dallas y lo podrás seguir en nuestras plataformas.