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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Semifinales

Messi se despidió de Kansas City: "Gracias por todo"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La Albiceleste tuvo su último entrenamiento en esa ciudad, antes del viaje a Atlanta para enfrentar a Inglaterra.

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Este lunes, Lionel Messi se despidió de Kansas City tras finalizar el entrenamiento de la selección argentina en dicha ciudad antes de viajar a Atlanta, de cara al cruce ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.

El capitán de la "albiceleste" utilizó sus redes sociales para agradecer la hospitalidad del recinto que funcionó como base durante gran parte del certamen, ya que el debut ante Argelia y los cuartos ante Suiza se dieron en el Arrowhead Stadium.

"El último en Kansas City. Gracias por todo", escribió el futbolista de Inter Miami.

El encuentro entre Argentina e Inglaterra se jugará este miércoles a las 15:00 horas (19:00 GMT) en el Mercedes-Benz Stadium y contó con la designación referil del estadounidense Ismail Elfath.

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