Scaloni: El equipo no está tan mal como se dice, para llegar aquí algo habremos hecho bien

Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina, palpitó lo que será su semifinal ante Inglaterra en el Mundial 2026 y mantuvo la serenidad de cara al encuentro y lo sufrido de sus victorias en las fases anteriores.

"Para llegar a una semifinal de un Mundial sin sufrir, yo no sé... España en el minuto 90 hizo el gol a Portugal, en el 88' le ganó 2-1 a Bélgica. Aunque jugando mejor, eso es llegar sufriendo también. Es muy difícil llegar a una semifinal o final del Mundial sin sufrir", señaló a los periodistas.

"Las estadísticas están ahí. Quiere decir que el equipo no está tan mal como se dice; al contrario. Para llegar a esta instancia, algo habremos hecho bien. Yo soy un agradecido de estos chicos", añadió.

"Estamos a un pasito y vamos a dejar todo para intentar llegar", apuntó en cuanto a la motivación para enfrentar a los ingleses este miércoles 15 de julio a las 15:00 horas (19:00 GMT).

El DT además reiteró su llamado a mezclar el fútbol con la guerra de las Islas Malvinas de 1982, al ser consultado sobre el entorno emocional previo al encuentro.

"La realidad es que es un partido de fútbol ¿Qué podemos hacer nosotros con todo lo que pasó años atrás? Es inútil. Forma parte de nuestra historia, triste, la recordamos, pero no me puedo poner acá a decir que es más que un partido. No corresponde. Hay gente que ha sufrido mucho, sería una locura", señaló.

"Es un partido de fútbol, con las connotaciones que tiene porque es un gran rival, y nada más. Yo no estoy acá para meter más nafta (gasolina) al fuego. Es una semifinal de un Mundial y eso ya es un montón", sumó.

Scaloni también señaló que tiene definido su equipo "pensando en hacerle daño al rival y protegernos de lo bueno que tienen ellos".

"Hemos jugado partidos con muchos minutos. La idea es salir con lo mejor que tenemos. Los chicos se han recuperado bien y ya veremos qué cambios hacemos. El equipo que saldrá será el que esté mejor; da igual si ganaron o no ganaron, si son campeones o no son campeones", aclaró.