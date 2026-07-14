Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago11.4°
Humedad68%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Semifinales

Thomas Tuchel: Es algo único jugar ante los vigentes campeones y contra Messi

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El técnico de Inglaterra anticipó la semifinal contra Argentina en el Mundial.

Thomas Tuchel: Es algo único jugar ante los vigentes campeones y contra Messi
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El alemán Thomas Tuchel, técnico de Inglaterra, anticipó la semifinal contra Argentina en el Mundial 2026 y manifestó su ilusión por poder enfrentar a los campeones defensores del título y a Lionel Messi, uno de los mejores jugadores de la historia.

"Es un duelo ilusionante, es algo único jugar contra los vigentes campeones y contra Messi, es simplemente un gran partido", afirmó Tuchel en rueda de prensa en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El alemán también manifestó su respeto por Messi, y afirmó que incluso ha considerado la posibilidad de hacer marcaje hombre a hombre.

"Se me pasó por la cabeza hacer defensa a hombre, no sé si lo haremos o no. Ve cosas antes que todos los demás", comentó.

Además, señaló que Messi "ha tenido un torneo increíble. No hay más palabras para hablar de esos logros y de la calidad que muestra. Es un líder y el jugador clave para todos los equipos en los que juega".

Tuchel también abordó la carga histórica que arrastra este compromiso entre Argentina e Inglaterra, aunque remarcó que el objetivo es priorizar lo futbolístico.

"Los jugadores tienen claro lo que significa para ambos países. Es un partido que dio tantos momentos icónicos, pero como técnico nos enfocamos en lo que podemos condicionar y no hablamos de historia, de momentos icónicos. La tensión ya es suficiente. Intentamos influenciar a los jugadores con lo que tienen que hacer", sentenció.

La semifinal entre Inglaterra y Argentina se jugará este miércoles a las 15:00 horas (19:00 GMT) en Atlanta, y lo podrás seguir en nuestras plataformas.

 

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada