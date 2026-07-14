Thomas Tuchel: Es algo único jugar ante los vigentes campeones y contra Messi

El alemán Thomas Tuchel, técnico de Inglaterra, anticipó la semifinal contra Argentina en el Mundial 2026 y manifestó su ilusión por poder enfrentar a los campeones defensores del título y a Lionel Messi, uno de los mejores jugadores de la historia.

"Es un duelo ilusionante, es algo único jugar contra los vigentes campeones y contra Messi, es simplemente un gran partido", afirmó Tuchel en rueda de prensa en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El alemán también manifestó su respeto por Messi, y afirmó que incluso ha considerado la posibilidad de hacer marcaje hombre a hombre.

"Se me pasó por la cabeza hacer defensa a hombre, no sé si lo haremos o no. Ve cosas antes que todos los demás", comentó.

Además, señaló que Messi "ha tenido un torneo increíble. No hay más palabras para hablar de esos logros y de la calidad que muestra. Es un líder y el jugador clave para todos los equipos en los que juega".

Tuchel también abordó la carga histórica que arrastra este compromiso entre Argentina e Inglaterra, aunque remarcó que el objetivo es priorizar lo futbolístico.

"Los jugadores tienen claro lo que significa para ambos países. Es un partido que dio tantos momentos icónicos, pero como técnico nos enfocamos en lo que podemos condicionar y no hablamos de historia, de momentos icónicos. La tensión ya es suficiente. Intentamos influenciar a los jugadores con lo que tienen que hacer", sentenció.

La semifinal entre Inglaterra y Argentina se jugará este miércoles a las 15:00 horas (19:00 GMT) en Atlanta, y lo podrás seguir en nuestras plataformas.