Un clásico eterno: Argentina e Inglaterra chocan por el pasaje a la gran final del Mundial 2026

Argentina e Inglaterra protagonizarán un clásico eterno de las Copas del Mundo este miércoles, desde las 15:00 horas (19:00 GMT) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en la segunda semifinal del Mundial 2026, con el premio de lograr el pasaje a la gran definición por el título.

Será la sexta vez que ambas selecciones se enfrentan en un Mundial, una rivalidad que mezcla deporte y política, con el inolvidable recuerdo del triunfo albiceleste de hace 40 años, cuando Diego Armando Maradona deslumbró al planeta en México 1986, con la polémica Mano de Dios y el Gol del Siglo en el Estadio Azteca.

La primera vez que midieron fuerzas fue en la fase grupal del Mundial de Chile en 1962, con triunfo para los europeos; y cuatro años después, en 1966, volvieron a verse las caras, con polémica victoria para los británicos, en el torneo que se celebró en tierras y que terminó con la coronación de los Tres Leones.

Pasaron 20 años para que ocurriera ese tercer encuentro, en México 1986, un partido que tuvo un impacto emocional mayor para los argentinos, no solo por la gesta de Maradona, sino porque fue sólo cuatro años después del conflicto bélico con los ingleses en las Malvinas.

En Francia 1998, el cruce fue en octavos de final, recordado por la expulsión de David Beckham y el triunfo argentino en los penales, por 4-3, tras haber empatado 2-2.

Finalmente, el último enfrentamiento fue en la fase grupal del Mundial de Corea y Japón 2002. La Argentina estaba dirigida por Marcelo Bielsa, y perdió por la mínima, gracias a un penal de Beckham.

Este miércoles 15 de julio, el escenario es distinto: Argentina llega con el cetro de campeón del mundo, conquistado en Catar 2022, con Lionel Messi como gran figura.

El capitán trasandino lleva ocho anotaciones en el torneo, y lleva 21 conquistas en las Copas del Mundo, siendo el máximo anotador de la competición. Aunque tiene una deuda pendiente: Nunca ha enfrentado a Inglaterra.

Para llegar a semifinales, Argentina sufrió más de la cuenta: Pasó la fase grupal sin contratiempos, pero necesitó prórroga para eliminar al sorprendente Cabo Verde; tuvo que remontar en la agonía para despachar a Egipto, y en cuartos también llegó hasta el alargue para imponerse ante Suiza.

Recién ahora en semifinales tendrá un rival de gran jerarquía al frente, la selección de Inglaterra.

La formación que usará Lionel Scaloni será con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Inglaterra, por su lado, no ha podido desplegar un fútbol convincente en el torneo, con un juego irregular. Generó mucha expectativa con una goleada a Croacia en el primer partido, pero se encendieron las alarmas en el empate con Ghana.

El triunfo contra Panamá selló a la clasificación a 16avos, pero otra vez las dudas aparecieron, al tener que remontar ante RD del Congo para meterse en octavos.

La historia en octavos no fue diferente. Pese a vencer al anfitrión México, con Jude Belligham como figura, por varios momentos del partido estuvieron contra las cuerdas.

Finalmente, los británicos lograron eliminar a una de las revelaciones del torneo, Noruega, el equipo de Erling Haaland, en un partido que llegó al alargue.

Las dos figuras de Inglaterra en el torneo son Harry Kane y Jude Bellingham, ambos con dos goles, por lo que cargan con la presión de tener que liderar al equipo para para derrocar al campeón defensor.

La oncena que usará Thomas Tuchel será con Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guehi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

El duelo será arbitrado por el estadounidense Ismail Elfath.

El ganador de este compromiso enfrentará a España en la final, que se disputará el domingo 19 de julio en Nueva Jersey.

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