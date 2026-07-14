William Saliba se retiró lesionado en el primer tiempo de la semifinal entre Francia y España

Francia se complicó aún más en el partido contra España en las semifinales del Mundial 2026, ya que minutos después del gol de Mikel Oyarzábal, se lesionó uno de sus defensores centrales, William Saliba.

En el minuto 28, el jugador tenía la pelota y se sentó en la mitad de cancha, pidiendo la sustitución.

Finalmente, fue reemplazado por Maxence Lacroix en la media de hora de juego.