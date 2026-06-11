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Tópicos: Deportes | Mundial 2026

[VIDEO] Así fue la reacción de Marcos Senesi y su novia a la citación para el Mundial

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El defensor de Bournemouth entró en reemplazo del lesionado Leonardo Balerdi.

[VIDEO] Así fue la reacción de Marcos Senesi y su novia a la citación para el Mundial
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La novia inglesa de Marcos Senesi, Kelci-Rose, difundió en sus redes sociales la reacción de defensor del Bournemouth ante la convocatoria de la selección argentina para el Mundial 2026, en reemplazo del lesionado Leonardo Balerdi.

El futbolista trasandino se encontraba a punto de salir a cenar con su novia durante sus vacaciones, tal como mostró su pareja en el video.

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