[VIDEO] Así fue la reacción de Marcos Senesi y su novia a la citación para el Mundial

La novia inglesa de Marcos Senesi, Kelci-Rose, difundió en sus redes sociales la reacción de defensor del Bournemouth ante la convocatoria de la selección argentina para el Mundial 2026, en reemplazo del lesionado Leonardo Balerdi.

El futbolista trasandino se encontraba a punto de salir a cenar con su novia durante sus vacaciones, tal como mostró su pareja en el video.