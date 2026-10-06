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Miguel Angel Mujica y la candidatura olímpica de Chile: "Hemos priorizado los Juegos de la Juventud 2030"

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El presidente del Comité Olímpico de Chile (COCh), Miguel Angel Mujica, explicó que el país resolvió enfocar sus esfuerzos inmediatos en la postulación de Santiago para albergar los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030, postergando en el corto plazo la carrera por los JJ.OO. de 2036 debido al traslape de ambos procesos, determinación que fue comprendida y compartida por el Comité Olímpico Internacional (COI).

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