A uno del récord: El tenis de mesa le dio al Team Chile el oro número 49 en los Sudamericanos

El Team Chile volvió a subirse al podio en la última jornada de los Juegos Sudamericanos de Santa Fe, con un oro y un bronce en el tenis de mesa por equipos.

El equipo conformado por Valentina Ríos, Paulina Vega y Daniela Ortega cerró una campaña redonda que solo supo de victorias: En la fase de grupos vencieron a Ecuador (8-1), Venezuela (8-7) y Paraguay (8-1), para luego tumbar a Argentina en semifinales por 8-6.

En la final por el oro, Ríos y Vega se impusieron a las brasileñas Beatriz Kanashiro y Victoria Strassburger (con Giulia Takahashi completando el equipo) con un 3-0 gracias a parciales de 11-6, 11-7 y 11-7 para cerrar el global de 8-0.

Por otra parte, el equipo masculino de Nicolás Burgos, Gustavo Gómez y Felipe Olivares debió conformarse con compartir el bronce con Argentina, luego de caer 8-1 contra Brasil en semifinales.

De esta manera, el Team Chile se ubicó momentáneamente con 49 oros, a uno de la máxima cosecha histórica lograda en los Sudamericanos de Santiago 1986.

En el global, nuestro país aseguró el cuarto puesto del medallero el pasado viernes y hasta el momento suma 174 presas en total, a la espera de sus últimas definiciones.