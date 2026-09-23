Daniela Ortega ganó la final del tenis de mesa y logró su segundo oro en los Juegos Sudamericanos

La chilena Daniela Ortega ganó su segunda medalla de oro en los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026, tras imponerse este miércoles ante la brasileña Giulia Takahashi en la final individual femenina del tenis de mesa.

Ortega dominó a Takahashi y se impuso por 4-0, con parciales de 12-10, 11-9, 11-9 y 15-13.

Este fue el segundo triunfo de Ortega en los Juegos Odesur, ya que este martes también se coronó en el dobles mixto, junto a Gustavo Gómez, en una tremenda remontada ante la dupla de Brasil.

"Estaba buscando este objetivo de ganar en Odesur en individual, Había estado cerca antes, pero nunca lo había logrado. Estoy feliz y emocionada", declaró Ortega tras conquistar el oro.

Con su victoria, el Team Chile llegó a 34 preseas doradas, con 122 medallas en total (44 de plata y 44 de bronce).