Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago15.8°
Humedad60%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Olimpismo | Juegos Sudamericanos

Daniela Ortega ganó la final del tenis de mesa y logró su segundo oro en los Juegos Sudamericanos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La chilena se coronó en la final individual y en el dobles mixto.

Daniela Ortega ganó la final del tenis de mesa y logró su segundo oro en los Juegos Sudamericanos
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La chilena Daniela Ortega ganó su segunda medalla de oro en los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026, tras imponerse este miércoles ante la brasileña Giulia Takahashi en la final individual femenina del tenis de mesa. 

Ortega dominó a Takahashi y se impuso por 4-0, con parciales de 12-10, 11-9, 11-9 y 15-13.

Este fue el segundo triunfo de Ortega en los Juegos Odesur, ya que este martes también se coronó en el dobles mixto, junto a Gustavo Gómez, en una tremenda remontada ante la dupla de Brasil.

"Estaba buscando este objetivo de ganar en Odesur en individual, Había estado cerca antes, pero nunca lo había logrado. Estoy feliz y emocionada", declaró Ortega tras conquistar el oro.

Con su victoria, el Team Chile llegó a 34 preseas doradas, con 122 medallas en total (44 de plata y 44 de bronce).

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada