La selección chilena femenina de vóleibol conquistó invicta el oro en los Juegos Sudamericanos

La selección femenina de vóleibol conquistó de forma invicta la medalla de oro para el Team Chile en los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026, tras derrotar a Paraguay este sábado, por 3-0, en el cierre del pentagonal.

El torneo de vóleibol en los Odesur sólo contó con cinco selecciones participantes y en modalidad todos contra todos, la selección chilena fue la mejor, ya que ganó todos sus encuentros, ante Venezuela, Argentina, Colombia y por último Paraguay.

Chile afrontó este partido como líder y tenía que sellar el oro, ya que solo tenía tres puntos de ventaja sobre Colombia y el enfrentamiento directo, en las reglas del torneo, es el tercer criterio de desempate.

Sin embargo, Chile no dejó dudas y vapuleó a las paraguayas, con un 25-13, 25-11 y 25-12, para coronarse con el título de los Odesur, con cuatro triunfos y 12 sets ganados.

Colombia y Argentina, por su lado, se enfrentarán en el último turno de la jornada, a las 19:00 horas, para definir las medallas de plata y bronce en el grupo.