Medallero: El Team Chile alcanzó los 48 oros y selló el cuarto puesto en Santa Fe 2026
Revisa las preseas obtenidas por el Team Chile.
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El Team Chile cosecha sus medallas en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe, Argentina.
La delegación nacional lleva 172 medallas en total, con 48 oros, 57 platas y 67 bronces, conquistando el cuarto lugar del medallero, pues Venezuela (48 oros) tiene 146 metales pero no disputará finales en la última jornada de competencia. En tanto, Colombia está tercero con 20 preseas de distancia respecto a Chile.
Con este registro, y a falta de cuatro definiciones para el cierre este sábado 26 de sepetimebre, los deportistas criollos quedaron a dos oros de igualar su récord histórico, que se remonta a la edición de Santiago 1986.
Líder es Brasil, con 114 oros y 295 medallas en total.
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