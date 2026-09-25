Medallero: El Team Chile alcanzó los 48 oros y selló el cuarto puesto en Santa Fe 2026

El Team Chile cosecha sus medallas en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe, Argentina.

La delegación nacional lleva 172 medallas en total, con 48 oros, 57 platas y 67 bronces, conquistando el cuarto lugar del medallero, pues Venezuela (48 oros) tiene 146 metales pero no disputará finales en la última jornada de competencia. En tanto, Colombia está tercero con 20 preseas de distancia respecto a Chile.

Con este registro, y a falta de cuatro definiciones para el cierre este sábado 26 de sepetimebre, los deportistas criollos quedaron a dos oros de igualar su récord histórico, que se remonta a la edición de Santiago 1986.

Líder es Brasil, con 114 oros y 295 medallas en total.

- Revisa las preseas del Team Chile:

🥇 Medallas de oro:

Catalina Vidaurre - Mountain Bike Cross-country

Angel Inostroza - eSports (Assettto Corsa GT)

(Assettto Corsa GT) Aranza Villalón - Ciclismo en ruta (contrarreloj individual)

(contrarreloj individual) Josefa Ramos Mondaca - Patinaje artístico (programa libre femenino)

(programa libre femenino) Joaquín Alvarez - Gimnasia artística (anillas)

(anillas) Elías Ardiles - Natación (100 metros mariposa)

(100 metros mariposa) Melita y Antonia Abraham - Remo (W2)

(W2) Andoni Habash y Alfredo Abraham - Remo (M2X)

(M2X) Team Chile - Remo (Ocho con timonel femenino)

(Ocho con timonel femenino) Andree Buc - Triatlón

Arantza Inostroza, Katina Proestakis, Liza Montecinos y Rafaela Santibáñez - Esgrima (Florete equipos femenino)

(Florete equipos femenino) César Abaroa y Marcelo Poo - Remo (M2)

(M2) Antonia Liewald - Remo (1XWL)

- (1XWL) Melita Abraham, Antonia Abraham, Isidora Niemeyer y Emily Serandour - Remo (W4)

(W4) Franca Martini y Rodolfo Gálvez - Bochas (Raffa volo mixto)

(Raffa volo mixto) Franco Barbano - Bochas (Volo tiro progresivo)

- (Volo tiro progresivo) Leopoldo Alarcón, David Alarcón, Gustavo Alarcón y Vicente Oteyza - Esgrima (equipo de florete)

(equipo de florete) Antonia Abraham, Melita Abraham, Victoria Hostetter y Christina Hostetter - Remo (W4X)

(W4X) Trinidad y Soledad García - Natación artística (Dueto femenino)

(Dueto femenino) Theodora Garrido y Nicolás Campos - Natación artística (Dueto mixto)

(Dueto mixto) Thomas Briceño - Judo (-100 kilos)

(-100 kilos) Team Chile - Vóleibol femenino

Martín Labra - Esquí náutico (Overall)

(Overall) Gustavo Kertschmer - Esquí náutico (Slalom)

(Slalom) Mateo Garín - Ecuestre (Concurso completo)

(Concurso completo) Martín labra - Esquí náutico (Figuras)

(Figuras) Team Chile - Natación artística (Equipo mixto)

(Equipo mixto) Agustina Varas - Esquí náutico (Salto)

(Salto) Jacob Decar, Martín Mancilla, Diego Rojas y Luciano Carrizo - Ciclismo de pista (Persecución por equipos)

(Persecución por equipos) Claudio Romero - Atletismo (Lanzamiento del disco)

(Lanzamiento del disco) Daniela Ortega y Gustavo Gómez - Tenis de mesa (Dobles mixto)

(Dobles mixto) Jesús Martínez - Canotaje Slalom (Kayak cross contrarreloj)

(Kayak cross contrarreloj) Martina Weil - Atletismo (400 metros)

(400 metros) Daniela Ortega - Tenis de mesa (Singles)

(Singles) Valentina Barrientos - Atletismo ( 800 metros)

800 metros) Andraz Echeverría - Canotaje Slalom (K1 Paralelo)

(K1 Paralelo) Valentina Toro - Karate (-55 kilos)

(-55 kilos) Tomás Freire - Karate (-67 kilos)

(-67 kilos) María José Mailliard y Paula Gómez - Canotaje (C2 500 metros)

(C2 500 metros) María José Mailliard - Canotaje (C1 500 metros)

(C1 500 metros) Jesús Martínez - Canotaje (Kayak Cross)

(Kayak Cross) Joaquín Urrutia - Escalada (Lead)

(Lead) Anastasia Velozo - Karate (-68 kilos)

(-68 kilos) Martina Castro - Escalada (Lead)

(Lead) Fabián Huaiquimán - Karate (-84 kilos)

(-84 kilos) Fernanda Labraña y Matías Soto - Tenis (Dobles mixto)

(Dobles mixto) Humberto Mansilla - Lanzamiento del martillo

Team Chile - Vóleibol pista (Masculino)

🥈 Medallas de plata:

Florencia Monsalvez - Mountain Bike Cross-country

Macarena García - Halterofilia (49 kilogramos)

(49 kilogramos) Catalina Lorca - Patinaje de velocidad (1.000 metros)

(1.000 metros) Team Chile - Natación (4x100 metros combinado)

(4x100 metros combinado) Macarena Pérez - Ciclismo BMX (Freestyle)

(Freestyle) Kristel Köbrich - Natación (1.500 metros estilo libre)

(1.500 metros estilo libre) Edhy Vargas - Natación (200 metros espalda)

(200 metros espalda) César Abaroa, Ignacio Abraham, Marcelo Poo y Nahuel Reyes - Remo (M4)

(M4) Francisca Crovetto - Tiro Skeet

Mateo Mendoza - Triatlón

Rodolgo Gálvze y Sabrina Polito - Bochas (Petanca mixta)

(Petanca mixta) Team Chile - eSports (Valorant)

(Valorant) Victoria y Christina Hostetter - Remo (W2X)

(W2X) Analía Fernández, Marianne Frindt, Paula Vásquez y Arantza Inostroza - Esgrima (Equipo de espada)

(Equipo de espada) Andoni Habash - Remo (M1X)

(M1X) Alfredo Abraham, Ignacio Abraham, César Abaroa y Francisco Lapostol - Remo (M4X)

(M4X) Team Chile - Remo (Ocho con timonel mixto)

(Ocho con timonel mixto) Tomás Gana - Golf

Daniel Vidal - Tiro (Rifle de aire 10 metros)

(Rifle de aire 10 metros) Dominga Jacome, Mateo Mendoza, Rafaela Capó y Diego Moya - Triatlón (Relevos mixtos)

(Relevos mixtos) Francisco Solis - Judo (+100 kilos)

- (+100 kilos) Agustina Varas - Esquí náutico (Overall)

- (Overall) Trinidad Espinal - Esquí náutico (Slalom)

(Slalom) Matías González - Esquí náutico (Figuras)

(Figuras) Ignacia Holscher - Wakeboard

Emile Ritter - Esquí náutico (Salto)

(Salto) Virginia Jiménez - Lucha libre (68 kilos)

(68 kilos) Scarlett Cortés, Javiera Garrido, Maite Ibarra y Aranza Villalón - Ciclismo de pista (Persecución por equipos)

(Persecución por equipos) Los Cóndores - Rugby 7

Los Diablos - Hockey Césped Masculino

Las Diablas - Hockey Césped Femenino

Javiera Musalem - Atletismo (Salto largo)

(Salto largo) Martina Castro - Escalada (Boulder)

(Boulder) Daniela Colilef - Ciclismo de pista (Velocidad)

(Velocidad) Aranza Villalón y Scarlet Cortés - Ciclismo pista (Madison femenino)

(Madison femenino) Florencia Aguirre - Canotaje Slalom (Kayak Cross contrarreloj)

(Kayak Cross contrarreloj) Jacob Decar y Diego Rojas - Ciclismo pista (Madison masculino)

(Madison masculino) Daniela Ortega y Paulina Vega - Tenis de mesa (Dobles femenino)

(Dobles femenino) Nicolás Burgos y Gustavo Gómez - Tenis de mesa (Dobles masculino)

(Dobles masculino) La Roja Femenina - Fútbol femenino

Rodrigo Rojas - Karate (Kumite +84 kilos)

(Kumite +84 kilos) Martín Sáenz - Atletismo (110 metros vallas)

(110 metros vallas) Benjamín Vargas - Escalada (Boulder)

(Boulder) Laura Acuña - Atletismo (1.500 metros)

(1.500 metros) Joaquín Churchill - Taekwondo (-80 kilos)

(-80 kilos) Claudia Gallardo - Taekwondo (-67 kilos)

(-67 kilos) Esteban Romero y Julián Stabon - Pelota Vasca

María Ignacia Montt, Belén Ituarte, Pilar Rodríguez y Catalina Rozas - Atletismo (4x400 metros planos)

(4x400 metros planos) María José Mailliard y Matías Jiménez - Canotaje (C2 500 metros mixto)

(C2 500 metros mixto) Florencia Aguirre - Canotaje (Kayak Cross)

(Kayak Cross) Valentina Díaz - Bodyboard

Moisés Silva - Bodyborad

María José Mailliard - Canotaje (C1 200 metros)

(C1 200 metros) Antonia Vergara y Jimar Gerald - Tenis (Dobles femenino)

(Dobles femenino) Matías Quijada - Karate (-60 kilos)

(-60 kilos) Gabriel Kehr - Lanzamiento del martillo

Kimberly Ahumada y Catalina Arancibia - Pádel

🥉 Medallas de bronce: