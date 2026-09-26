¿Por qué Chile terminó con medalla de plata en el balonmano de los Juegos Sudamericanos?
El conjunto nacional terminó la campaña invicto, pero en el segundo lugar.
El conjunto nacional terminó la campaña invicto, pero en el segundo lugar.
El Team Chile culminó su participación en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe con una frustrante medalla de plata en el balonmano masculino, pese a cerrar una gran campaña invicta.
El elenco nacional pavimentó un camino triunfal ante Perú (40-21), Paraguay (31-20), Uruguay (36-22) y el potente equipo de Brasil (31-30). Argentina hizo lo propio, convirtiendo su cruce de la última fecha en una verdadera final.
Para lamento del conjunto nacional, el duelo terminó en un empate 27-27 que dejó el oro en manos trasandinas gracias a la diferencia de gol.
Aunque ambos terminaron con nueve puntos, Argentina logró una diferencia +55, mientras Chile quedó segundo con +45. El bronce fue para Brasil y sus seis puntos, seguido por Uruguay (4), Perú (2) y Paraguay (0).
De esta manera, Chile dice adiós a Santa Fe con 175 medallas, un enorme cuarto puesto y su segunda mejor participación histórica en Sudamericanos: 49 oros (uno menos que Santiago 1986), 58 platas y 68 bronces.
Ahora a la delegación nacional solo le resta decir presente en la ceremonia de clausura a partir de las 18:00 horas, con la karateca Anastasia Velozo y el atleta Claudio Romero como abanderados.