Tomás Freire sumó el segundo oro de Chile en el karate de los Juegos Sudamericanos

El Team Chile de karate cerró la jornada de este jueves con su segunda medalla de oro en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe, gracias a la victoria de Tomás Freire en la categoría masculina de -67 kilogramos.

Freire se citó en la final con el panameño Alberto Gálvez, luego de haber derrotado al boliviano Axel Armejo (9-1), al venezolano Jhoisber Chataing (5-1), al argentino Gonzalo Navarro (10-2) y al colombiano Sebastián Toledo (6-1).

El actual monarca panamericano sub 21 debió afrontar una dura definición contra Gálvez, que logró estar al frente 3-2. Sin embargo, Freire sumó dos yuko para el 4-4 y se llevó la victoria al haber sido quien puntuó primero en el combate.

De esta manera, Freire se sumó al oro que minutos antes logró Valentina Toro en los -55 kilos femeninos. El medallero chileno en karate se completa con el bronce de Bárbara Huaiquiman (-61 kilos) y la plata que se colgó Rodrigo Rojas (+84 kilos) el miércoles recién pasado.

Chile marcha en el quinto puesto del medallero con 139 preseas: 38 oros, 46 platas y 55 bronces.