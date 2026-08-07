Quillón albergará el Campeonato Sudamericano de Canotaje y Paracanotaje

Quillón será sede del Campeonato Sudamericano de Canotaje y Paracanotaje, que se desarrollará entre el 6 y 8 de noviembre en la Laguna Avendaño, reuniendo a 400 deportistas provenientes de 10 países.

Los atletas disputarán pruebas de velocidad de 200, 500 y 1.000 metros en la competencia que se celebrará en el Cendyr Náutico Comunal, el cual ofrecerá las mejores condiciones para el desarrollo del certamen.

El complejo cuenta con áreas técnicas para embarcaciones, zonas para las delegaciones, servicios de apoyo logístico y condiciones de accesibilidad universal, un aspecto clave considerando la inclusión del paracanotaje en la programación.

"Nos hemos puesto de acuerdo con el alcalde de la comuna de Quillón para que todos los servicios públicos del Estado y Gobierno estén a disposición de la realización de este evento", señaló Diego Sepúlveda, delegado presidencial regional de Ñuble.

"Es importante porque pone a Quillón y a la Región de Ñuble en el ojo sudamericano y mundial en noviembre", agregó.

Como parte del proceso preparatorio, el sábado 10 de octubre se desarrollará el Selectivo Nacional de Canotaje, instancia que definirá a la delegación que representará al país en el torneo.

Además, la comuna cuenta con referentes como la canoísta Fernanda Sepúlveda, reciente representante de Chile en competencias desarrolladas en Canadá, y Marcelo González, destacado exponente del paracanotaje nacional, quienes buscarán clasificar al Sudamericano.

Las actividades del certamen comenzarán el jueves 5 de noviembre con el Desfile Náutico de las Delegaciones, la ceremonia inaugural, un espectáculo artístico y la apertura del Fan Fest, mientras que entre el viernes 6 y el domingo 8 se disputarán las competencias oficiales en las distancias de 1.000, 500 y 200 metros.