Competencia de mini motos y bicicletas debutó de forma exitosa en Chile

Cientos de personas se reunieron este fin de semana en Alto Guayacán, lugar ubicado en la comuna de Colina, Región Metropolitana, para presenciar el debut de una competencia donde pilotos de mini motos y bicicletas desafiaron la gravedad en un circuito de obstáculos. El evento coronó al joven santiaguino de 19 años Martín Escudero como campeón en la categoría Pro.

El reto consistía en que los participantes debían enfrentar una pista llena de obstáculos en mini motocicletas (modificada de 110 cc para la categoría Pro y motos de hasta 125 cc o Scooter en la serie Open) o mini bicicletas (Tubi Bikes de aro 16).

El formato de la prueba en la clase Tubi Bikes consistía en llaves de cuatro participantes por ronda, donde el primero en cruzar la línea de meta avanzaba, mientras que los demás eran eliminados.

Para las motos, los competidores debían completar diez vueltas y el ganador de cada fase avanzaba, hasta quedar en un cuadrangular, en el cual los cuatro mejores pilotos se enfrentaron cara a cara en una final de infarto para definir el podio.

Escudero dio una clase magistral de control y velocidad en la pista, desatando la locura de sus amigos y cercanos al vencer en la prueba Pro.

"Toda la vida he andado en moto, pero corriendo en la 110 desde los 15 años. Participo constantemente en todas las carreras que se hacen porque lo disfruto mucho", comentó el flamante campeón.

Con este exitoso debut, "Red Bull Small Bikes" cerró su primera edición en Chile.