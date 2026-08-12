Burton Day One 2026 confirmó ocho estrellas del snowboard para cita en El Colorado

El Burton Day One 2026 confirmó ocho figuras internacionales del snowboard para la jornada que se realizará el próximo 22 de agosto en El Colorado, luego de incorporar cuatro nuevos nombres a su nómina de participantes.

Danny Davis, Mikey Ciccarelli, Mark Sollors y Nick Russell se sumaron a los previamente anunciados Ylfa Rúnarsdóttir, Brock Crouch, Raibu Katayama y Alvaro Yáñez, completando un grupo de ocho riders internacionales que estarán presentes en la edición 2026.

Cuatro nuevas figuras se sumaron al Burton Day One

Entre las nuevas confirmaciones aparece Danny Davis, medallista de oro en los X Games, participante olímpico y creador del Peace Park. También estará el canadiense Mikey Ciccarelli, con podios en el Burton US Open y un triunfo en el Natural Selection Tour.

La nómina incluye además a Mark Sollors, integrante del Team Burton y especialista en backcountry, y a Nick Russell, referente del alpinismo y el splitboard que ha protagonizado expediciones y primeros descensos en montañas de más de 8.000 metros en Bolivia e India.

El origen del Burton Day One y su vínculo con Chile

El evento funciona además como un homenaje a Jake Burton Carpenter, fundador de Burton y pionero del snowboard, quien se planteaba completar 100 días consecutivos sobre la tabla durante cada temporada e iniciaba ese recorrido precisamente en Chile.

La organización mantiene activa la segunda preventa para el Burton Day One 2026, con un 40 por ciento de descuento para la jornada que se desarrollará el 22 de agosto en El Colorado.