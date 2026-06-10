Víctor Carrera tuvo su primera incursión en "Hike and Fly" y rozó el top 10

El parapentista chileno Víctor "Bicho" Carrera, bicampeón mundial de modalidad acrobática, sumó un nuevo e importante hito en su temporada de debut en "Hike and Fly", disciplina que combina el exigente ascenso a pie por montaña y el vuelo cross country, tras cruzar con éxito la meta de la extenuante competencia "La Velenosa", celebrada en Italia.

La carrera significó un valioso aprendizaje para el deportista en un año enfocado en dominar las múltiples aristas de esta compleja modalidad, que van desde la estrategia durante el recorrido hasta la toma de decisiones críticas en el aire.

"En la carrera del fin de semana me sentí bien. Fue corta, pero al final son experiencias que van aportando en el aprendizaje de esta nueva disciplina. Desde el tema de correr hasta el cross country y todas las aristas que tiene: El equipo que se debe tener, las decisiones en la estrategia de vuelo, también cómo afrontar una subida de distintos metros. Voy sumando y sumando experiencias, aprendiendo de los otros competidores. Para mí es un éxito por haber terminado y lo pasé bien", comentó Carrera.

"Bicho" cruzó la meta en el 11° lugar de un total de 45 participantes, a una distancia de 15 minutos del ganador de la prueba.

"Para mí es un buen resultado. Claramente mi desventaja fue no haber llegado antes arriba, por lo que no pude volar con el primer grupo y de esa forma pelear por el primer lugar, porque en el vuelo fui muy eficiente a pesar de las condiciones que no estaban buenas, con lluvia y nubes", analizó el atleta.

El piloto chileno ya se encuentra en marcha hacia su siguiente objetivo, ya que se instalará durante los próximos dos meses en la región de Tirol, en Austria.

"Voy a estar entrenando en el mejor lugar que hay por aquí. Día por medio voy hacer un 'Hike and Fly' con 1.500 metros verticales y el resto del día volar, voy a darle con todo a esto. Es un valle rodeado de montañas con senderos donde puedo practicar trail y además el lugar es increíble para volar", adelantó entusiasmado.

Esta exigente pretemporada en Los Alpes austríacos será la antesala de sus próximos compromisos en el Viejo Continente. A finales de julio, el bicampeón mundial volverá a un nuevo campeonato de la disciplina en Austria, donde esperará capitalizar el entrenamiento acumulado.