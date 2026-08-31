Esquí náutico: Martín Labra ganó el World Series de California

Un gran apronte de cara a los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 marcaron este domingo los seleccionados nacionales de esquí náutico Martín Labra y Matías González, luego que ganaran el oro y el bronce, respectivamente, en la final de la World Series de Estados Unidos.

Con una marca de 12.940 puntos, "Tincho" Labra se quedó con el primer lugar en la final open de figuras y consiguió en el Pro AM de California su primer título y su tercer podio del Circuito Mundial en la presente temporada. Durante todo el torneo el chileno exhibió un gran rendimiento con marcas de 12.010 y 12.940 en las primeras dos rondas.

"Me sentí muy bien. Este triunfo me deja muy satisfecho y tranquilo para enfrentar los próximos desafíos. El año pasado tuve una lesión importante y volver a ganar un Circuito Mundial después de pasar por eso es muy emocionante", dijo el campeón mundial junior y Sub21.

Matías González, en tanto, y con una marca de 12.910, y empatado con el local Jake Abelson, se quedó con el tercer lugar y sumó de paso su quinto podio de la temporada. El actual campeón mundial open suma en el año dos oros, dos platas y un bronce.

Martín Labra y Matías González integran, junto a otros seis deportistas, la selección chilena de esquí náutico que competirá entre el 18 y 20 se septiembre en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026.