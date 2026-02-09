Las celebraciones de Seattle Seahawks tras sumar su segundo Super Bowl
Las celebraciones de Seattle Seahawks tras sumar su segundo Super Bowl
Seattle Seahawks logró el segundo Super Bowl de su historia luego de vencer por 29-12 a New England Patriots en la edición LX de la final de la NFL en California.
