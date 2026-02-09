El puertorriqueño Chayanne reunió a más de 40 mil personas en Estadio Ester Roa de Concepción la noche del pasado sábado, en el primero de los tres conciertos que tiene agendados en Chile durante febrero.

El cantante, que estará el 11 de febrero en el Estadio Sausalito de Viña del Mar y el 14 de febrero en el Estadio Nacional, presentó un show cargado de éxitos y repasando toda su historia musical, de la mano de clásicos de su repertorio romántico y bailable, como "Salomé”, "Provócame", "Boom Boom", "Tu pirata soy yo" o "Tiempo de vals".

LEER ARTICULO COMPLETO