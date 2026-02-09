Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago21.6°
Humedad52%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Chayanne repletó el Estadio Ester Roa en Concepción

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El puertorriqueño Chayanne reunió a más de 40 mil personas en Estadio Ester Roa de Concepción la noche del pasado sábado, en el primero de los tres conciertos que tiene agendados en Chile durante febrero.

El cantante, que estará el 11 de febrero en el Estadio Sausalito de Viña del Mar y el 14 de febrero en el Estadio Nacional, presentó un show cargado de éxitos y repasando toda su historia musical, de la mano de clásicos de su repertorio romántico y bailable, como "Salomé”, "Provócame", "Boom Boom", "Tu pirata soy yo" o "Tiempo de vals".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados