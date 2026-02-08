Síguenos:
El intenso empate que protagonizaron Ñublense y Limache en Chillán

Ñublense y Deportes Limache repartieron puntos tras igualar 1-1 en el Estadio "Nelson Oyarzún" de Chillán, en un compromiso válido por la segunda fecha de la Liga de Primera.

