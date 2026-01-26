Síguenos:
Tópicos: Deportes | Polideportivo | Fútbol americano

Super Bowl LX: ¿Dónde verlo, quiénes juegan y quién estará en el show de medio tiempo?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Revisa los detalles de la gran final del fútbol americano.

Super Bowl LX: ¿Dónde verlo, quiénes juegan y quién estará en el show de medio tiempo?
 NFL
contenido de servicio
Regresando al Área de la Bahía de San Francisco, el icónico evento del Superbowl vivirá su sexagésima edición este domingo 8 de febrero, a partir de las 20:30 horas de Chile (23:30 GMT), con la final entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots.

Ambos se verán las caras en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, y todo estará bajo la señal televisiva de ESPN, mientras que el streaming estará disponible en Disney+.

Así mismo, los elegidos para animar el conocido show de medio tiempo será el cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien hace poco realizó tres conciertos en Chile y pisará por segunda vez el escenario luego de hacerlo como invitado en 2020. 

Junto al artista más escuchado de Spotify en 2025, también se estará presentando la banda estadounidense Green Day. Ambos elegidos fueron criticados abiertamente por el presidente Donald Trump, quien no asistirá este año.

Como siempre, todos los detalles y el minuto a minuto de este aclamado evento podrás encontrarlos a través de Cooperativa.cl.

