Los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027 presentaron el logo del evento, un símbolo que refleja el movimiento global y el espíritu chileno. La develación se realizó en el Parque Estadio Nacional y marcó el primer hito rumbo a las primeras olimpiadas en Sudamérica y el hemisferio sur.

