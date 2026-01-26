Los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales presentaron el logo de Santiago 2027 en el Parque Estadio Nacional
Los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027 presentaron el logo del evento, un símbolo que refleja el movimiento global y el espíritu chileno. La develación se realizó en el Parque Estadio Nacional y marcó el primer hito rumbo a las primeras olimpiadas en Sudamérica y el hemisferio sur.
