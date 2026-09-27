AEW confirmó la muerte del luchador "PAC" a los 40 años
El luchador inglés, que también compitió en WWE como "Neville", había participado el sábado en el evento All Out.
El luchador inglés, que también compitió en WWE como "Neville", había participado el sábado en el evento All Out.
El luchador inglés Benjamin Satterley, conocido como "PAC" en All Elite Wrestling (AEW), murió a los 40 años. La empresa confirmó su fallecimiento mediante un comunicado difundido este domingo.
Nacido en Newcastle upon Tyne, Satterley comenzó su carrera en 2004 y compitió en distintas organizaciones. AEW destacó su estilo aéreo y recordó que se incorporó a la compañía en 2019, donde conquistó varios campeonatos.
Antes de llegar a AEW, luchó en WWE bajo el nombre de "Neville" y fue campeón de NXT. Su última presentación fue el sábado 26 de septiembre en All Out, donde enfrentó a Andrade El Ídolo por el Campeonato Nacional de AEW.
AEW no informó la causa de muerte y expresó sus condolencias a la familia, los amigos y los seguidores de Satterley.