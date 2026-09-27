AEW confirmó la muerte del luchador "PAC" a los 40 años

El luchador inglés Benjamin Satterley, conocido como "PAC" en All Elite Wrestling (AEW), murió a los 40 años. La empresa confirmó su fallecimiento mediante un comunicado difundido este domingo.

Nacido en Newcastle upon Tyne, Satterley comenzó su carrera en 2004 y compitió en distintas organizaciones. AEW destacó su estilo aéreo y recordó que se incorporó a la compañía en 2019, donde conquistó varios campeonatos.

Antes de llegar a AEW, luchó en WWE bajo el nombre de "Neville" y fue campeón de NXT. Su última presentación fue el sábado 26 de septiembre en All Out, donde enfrentó a Andrade El Ídolo por el Campeonato Nacional de AEW.

AEW no informó la causa de muerte y expresó sus condolencias a la familia, los amigos y los seguidores de Satterley.