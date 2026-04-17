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Tópicos: Deportes | Polideportivo | Lucha

¿Cuándo y dónde ver a Stephanie Vaquer en Wrestlemania 42?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La chilena defenderá su cinturón y debutará en el magno evento de la lucha libre.

¿Cuándo y dónde ver a Stephanie Vaquer en Wrestlemania 42?
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La WWE se alista para la celebración de Wrestlemania 42 en Las Vegas, con la chilena Stephanie Vaquer como protagonista en una de las luchas titulares en el evento, que se extenderá por dos noches.

La nacional debutará en el máximo PPV de la mayor promotora de lucha libre para defender su Campeonato Mundial Femenino de RAW, principal marca de la World Wrestling Entertainment.

Vaquer se enfrentará a Liv Morgan, ganadora del último Royal Rumble y con dos reinados mundiales en su historial.

La contienda tendrá lugar este sábado 18 de abril, en el segundo turno de la cartelera que arrancará a las 18:00 horas de Chile (22:00 GMT), tras el combate de Cody Rhodes y Randy Orton por el título masculino.

Todo Wrestlemania será transmitido via streaming por Netflix, señal exclusiva de WWE.

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