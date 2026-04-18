Stephanie Vaquer cedió su Campeonato Mundial en Wrestlemania 42 ante Liv Morgan

La luchadora chilena Stephanie Vaquer perdió su cinturón del Campeonato Mundial Femenino en Wrestlemania 42 que se celebra en Las Vegas ante la estadounidense Liv Morgan.

En una lucha que se extendió por aproximadamente ocho minutos y que resultó dispareja, pues su rival arribó acompañada de Raquel Rodríguez y Roxanne Pérez, quienes distrajeron constantemente a la luchadora nacional.

Liv Morgan conectó su finisher después de estrellar a "La Primera" contra las escaleras y, posteriormente, realizó la cuenta de tres para arrebatarle el Campeonato Mundial Femenino. Su reinado duró 210 días.

Se espera que Stephani Vaquer haga su aparción en el Monday Night RAW, posterior a Wrestlemania para que siga su rivalidad con Liv Morgan, ahora como retadora para volver a recuperar el cinturón.