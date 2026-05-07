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Tópicos: Deportes | Polideportivo | Lucha

Stephanie Vaquer celebró la euforia por regreso de WWE a Chile

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Todas las localidades disponibles para el show de lucha libre fueron tomadas en tiempo récord.

Stephanie Vaquer celebró la euforia por regreso de WWE a Chile
 Instagram/Captura

El espectáculo se perfila como uno de los más esperados del calendario de deporte y entretenimiento.

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La luchadora chilena Stephanie Vaquer destacó este jueves la exitosa venta de entradas para el próximo show de WWE en Santiago.

A través de sus redes sociales, "La Primera" no dudó en compartir su felicidad con la noticia de una venta completa de entradas para el espectáculo, que se realizará el próximo 12 de septiembre en el Movistar Arena.

"Agotado en menos de 15 minutos", celebró la luchadora profesional en una publicación, acompañada de expresivos emojis de emoción.

El furor por los tickets fue tal que se esfumaron en cuestión de minutos, dejando a una considerable cantidad de fanáticos sin la posibilidad de asegurar su asistencia.

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Este vertiginoso proceso de venta generó una ola de reacciones en redes sociales, donde la frustración se mezclaba con la incredulidad ante la rapidez con la que se agotaron los boletos.

El retorno de WWE al país ya se perfilaba como un evento de alta expectación para los amantes de la lucha libre, con la confirmación de la presencia de Vaquer como un ingrediente especial.

La chilena atraviesa uno de los momentos más significativos de su trayectoria internacional, consolidándose como una estrella global. Su eventual presentación en casa se había convertido, de por sí, en uno de los mayores atractivos del espectáculo.

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