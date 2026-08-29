Luchador egipcio se fugó tras competencia en Italia: Acusó problemas económicos

El luchador egipcio Mohamed al Shami escapó durante su viaje de Roma hacia El Cairo tras participar en los Juegos Mediterráneos de Taranto (Italia) el pasado juedves.

El Comité Olímpico de Egipto informó el jueves que el deportista de fugó en la esclada desde Taranto a la capital italiana para luego embarcarse de vuelta a su país.

Ibrahim Ade, jefe de la delegación, fue suspendido y remitido al Comité de Ética y Valores. Las investigaciones iniciales del organismo concluyeron que hubo "inacción y negligencia" por parte del administrativo y de su equipo, ya que el encargado debía estar en posesión de los pasaportes y documentos de viaje de los atletas, pero ese no fue el caso.

En cuanto a Mohamed al Shami, este sábado justificó su fuga debido a la extrema presión financiera, responsabilidades familiares y la "falta de un futuro digno" debido a la baja remuneración que recibe en su país.

En un emotivo mensaje en sus cuentas en las redes, Al Shami dijo que practica la lucha desde los 7 años y que, tras competir a nivel africano e internacional, el apoyo financiero que recibía de la federación no le permitía tener una vida digna ni esperar "un futuro digno".

"Si sufriera una lesión o tuviera que retirarme, no encontraría ningún apoyo después de todos los logros conseguidos", dijo el luchador en su mensaje, tras pedir disculpas a su familia y a los aficionados.

"Haciendo un cálculo simple, si me quedara otros 15 años en el mismo lugar donde estaba, ni siquiera podría comprarme un apartamento para casarme o hacer algo con mi vida", destacó para ilustrar aún más su frustración con el nulo futuro del deporte de lucha en su país.

Al Shami recordó que había representado a Egipto "en muchos campeonatos africanos e internacionales", y que "mi mayor sueño era ganar una medalla olímpica y alcanzar el nivel más alto posible en el deporte que amaba y al que dediqué toda mi vida".

"Pero llegó un punto en que sentí que mi padre estaba cansado, que la vida se le había hecho difícil y que yo, como soy el mayor de mis hermanos, alguien tenía que sacrificarse y asumir la responsabilidad", añadió.

Pese a todo, Al Shami afirmó que su sueño olímpico sigue vigente, y que espera volver a representar a su país en el futuro.

Su mensaje generó un intenso debate en las plataformas digitales, donde muchos usuarios se dividieron entre quienes justifican su fuga por las precarias condiciones de los atletas de disciplina individuales y otros que critican la vía de la fuga ilegal.

Al Shami no es el primero en escaparse tras un campeonato. Hace pocos días el también luchador egipcio Ziad Hajaj abandonó la residencia del conjunto nacional en Eslovaquia tras participar en el Campeonato Mundial Juvenil de Lucha.

Dada esta situación, el Ministerio de Juventud y Deportes de Egipto tomó medidas disciplinarias y judiciales inmediatas para frenar la ola de fugas de atletas, con las que se castiga por negligencia a los directivos, además de otros castigos financieros y penales a los deportistas evadidos.